Calabria, Caligiuri: “la politica del Reddito di Cittadinanza del M5S non ha pagato”

27 Gennaio 2020 20:44

Caligiuri: “la politica del Reddito di Cittadinanza non ha pagato in Calabria. Basti pensare che le persone che hanno ottenuto nella regione il Reddito sono state 62mila mentre il Movimento 5 Stelle ha raccolto 48.000 voti in queste elezioni”

“La politica del Reddito di cittadinanza non ha pagato in Calabria. Basti pensare che le persone che hanno ottenuto nella regione il Reddito sono state 62mila mentre il Movimento 5 Stelle ha raccolto 48.000 voti in queste elezioni, quindi non è una politica che paga”.E’ quanto ha affermato all’Adnkronos, è Mario Caligiuri, per anni sindaco di Soveria Mannelli e professore ordinario di Pedagogia della Comunicazione all’Università della Calabria. Inoltre, Caligiuri rileva “una costante transumanza di politici da uno schieramento all’altro, un passaggio a schieramenti opposti che si ripete puntualmente ad ogni elezione regionale”. “Ma questa volta, però, -osserva Caligiuri- questo comportamento non ha pagato in quanto, al momento, solo uno di loro sembra essere stato rieletto”.

