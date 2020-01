Raddoppio ferroviario Messina-Palermo, l’assessore Falcone: “Siamo stanchi, Toto riprenda i lavori o vada via”

3 Gennaio 2020 19:23

Le dichiarazioni dell’assessore alle Infrastrutture Falcone in merito alla decisione di Toto costruzioni di sospendere i lavori per il raddoppio ferroviario sulla Messina-Palermo. Giovedì tavolo tecnico per definire vertenza

“Prendiamo atto della presa di posizione di Rfi nei confronti di Toto costruzioni e la condividiamo. L’impresa dopo due anni venga allo scoperto e dica se ha un reale interesse o è nelle condizioni di portare a compimento la più importante opera pubblica della Sicilia“. A dirlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando la decisione della Toto costruzioni di sospendere, a partire dal 7 gennaio, i lavori per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono sulla Messina-Palermo. “Vorrei ricordare – aggiunge l’assessore – che la Regione siciliana è stata parte diligente con Rfi per una piattaforma contrattuale che riconoscesse o che venisse incontro alle richieste della Toto e tutto ciò nell’interesse al riavvio del cantiere e alla realizzazione opera. A distanza di otto mesi dalla ripartenza del cantiere purtroppo prendiamo atto che molto poco è stato fatto. Ci siamo stancati: o la Toto riprende i lavori in maniera concreta oppure vada via. Convocheremo un tavolo tecnico, giovedì 9 gennaio a Palermo, per definire la vertenza”.

