Pwc: investe a Garbatella a Roma, al via progetto riqualificazione edificio (2)

29 Gennaio 2020 20:42

(Adnkronos) – L’intervento di riqualificazione coinvolgerà sia la facciata esterna, con soluzioni per favorire il risparmio energetico attraverso schermature metalliche e pannelli termoisolanti che faranno risparmiare il 46% circa di energia per l’illuminazione, sia gli ambienti interni. La riqualificazione includerà anche l’ammodernamento delle aree verdi antistanti l’edificio su Largo Focchetti. L’edificio ha ottenuto la pre-certificazione LEED”¢ (Leadership in Energy and Environmental Design) con rating Platinum, soddisfacendo i prerequisiti di sostenibilità ambientale previsti dagli standard internazionali. Per il design degli spazi interni PwC ha avviato un percorso di ascolto delle esigenze dei professionisti, coinvolti attivamente attraverso interviste con i responsabili e focus group. I risultati emersi hanno evidenziato una forte esigenza di aree di socializzazione e di ristoro utilizzabili anche per incontri informali e di lavoro, in aggiunta alle classiche sale riunioni.

Sono state quindi progettate diverse tipologie di ambienti sia funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa specifica in quel momento come Project Room, Think Tank, Open Meeting, Touch Down, Phone Booth e Lockers; sia aree socializzazione tra cui le aree Coffe Break, l’Iwork Caffè ed una palestra per i dipendenti. Al piano terra sorgerà un’area accoglienza e un’area eventi suddivisibile in tre sale distinte in base all’esigenze e utilizzabili per training ed eventi speciali. I vari piani ospiteranno 650 postazioni di lavoro in open space ed 80 in ufficio chiuso prenotabili con un moderno sistema digitale così come le sale meeting. L’ottavo piano ospiterà l’Iwork Cafè, un’ampia area ristoro/relax/work allestita con tavolini, salottini e dotata di banco bar e cucina gestite da Forban, il primo ristorante digitale in Italia. I menu saranno composti da piatti sani e bilanciati curati da un team di chef e nutrizionisti. La conclusione dei lavori di riqualificazione è prevista nei primi mesi del 2020.

Il PwC Building, spiega Nicola Nicoletti, partner di PwC, “nasce al servizio della persona e della sostenibilità, sintesi della cultura aziendale che ci impegniamo a promuovere in Italia e all’estero. Un primo passo verso la riqualificazione e la valorizzazione dello storico quartiere della Garbatella che diventerà sempre più un polo di riferimento per la business community”.

