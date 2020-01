Calabria, bandi di gara per la pulizia dei treni. Filt-Cgil: “è l’ennesima gara non congrua bandita da Trenitalia”

8 Gennaio 2020 22:10

Calabria: la Filt-Cgil denuncia le problematiche afferenti i bandi di gara indetti dal gruppo Ferrovie dello Stato per gli appalti dei servizi ferroviari

“Pulizia dei treni Regione Calabria: è l’ennesima gara non congrua bandita da parte del committente Trenitalia. La Filt-Cgil è da anni che denuncia le problematiche afferenti i bandi di gara indetti dal gruppo Ferrovie dello Stato per gli appalti dei servizi ferroviari. Questa situazione mette a rischio concreta i posti di lavoro, i diritti più elementari dei lavoratori e di conseguenza la qualità del servizio”. E’ quanto scrive in una nota la Segreteria regionale Filt-CGIL Calabria. “I bandi in questione riportano la clausola sociale che dispone, tra l’altro, che l’appaltatore è tenuto ad assumere prioritariamente e con passaggio diretto tutti i lavoratori addetti che operavano alle dipendenze del precedente appaltatore e dell’eventuale subappaltatore uscente ed è tenuto ad applicare ai propri dipendenti il CCNL unico della Mobilità area AF. Invece il corrispettivo posto a base di gara, fissato dal Committente è sempre e da anni determinato in misura inferiore alle occorrenze finanziarie necessarie per l’espletamento dei servizi in appalto, in quanto sul bando e sul disciplinare per esempio non vi è traccia del numero degli addetti, il monte ore contrattualizzato per singolo dipendente, il materiale di consumo, le spese generali, gli utili di impresa, e via dicendo. Tale circostanza induce le imprese aggiudicatarie (che partecipano nonostante la non congruità) al ricorso ad Ammortizzatori Sociali o a licenziamenti viste le nuove Normative regolamentate dal Dlg 148/15. Non possiamo più accettare una simile situazione e come sindacato faremo una seria battaglia nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e per la qualità del servizio interessando l’ A.N.A.C per una opportuna valutazione della congruità del bando di gara, alla Regione Calabria che ha da poco sottoscritto il Contratto di Servizio con Trenitalia annunciando una maggiore qualità del servizio e al Ministero dei trasporti”, conclude.

Valuta questo articolo