Pronostici Serie C, i consigli di StrettoWeb sul Girone C: Reggina-Bari e Monopoli-Ternana infiammano il weekend

25 Gennaio 2020 16:06

Pronostici Serie C, i consigli di StrettoWeb per la 23ª giornata di Serie C Girone: le prime quattro in classifica si scontrano, tutto potrebbe cambiare al vertice

Pronostici Serie C – La Lega Pro torna in campo. Nel weekend va in scena la 23ª giornata di campionato, che si prospetta molto interessante soprattutto per quel che riguarda i piani alti della classifica. La Reggina capolista ospita il Bari, mentre la Ternana va in trasferta al Monopoli. A seconda dei risultati di queste due sfide potrebbero scombinarsi i posizionamenti. Potrebbe approfittarne il Potenza che in casa riceve il Bisceglie. Intanto il sabato sarà il derby calabrese Rende-Vibonese ad aprire il turno, tutto il resto delle partite si giocano domenica. Il posticipo del lunedì infine è Sicula Leonzio-Catanzaro. Ecco di seguito i pronostici secondo StrettoWeb:

REGGINA BARI GOAL – Potrebbe anche finire in parità il match del Granillo, ma non ci sono dubbi sul fatto che i tifosi assisteranno ad una partita divertentissima. Entrambe le formazioni giocano un calcio propositivo e vorranno dettare i ritmi per sovrastarsi l’un l’altra.

MONOPOLI TERNANA GOAL – Lo stesso discorso potrebbe valere per questa gara. La Ternana in ogni caso cercherà di vincere perché andrebbe a rosicchiare punti ad almeno una tra Reggina e Bari.

RENDE VIBONESE x2 – Il derby salvezza vede favorita la compagine ospite, in cerca a tutti i costi di punti dopo due sconfitte consecutive.

SICULA LEONZIO CATANZARO 2 – I siciliani più volte hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà formazioni sulla carta più forti, ma i giallorossi non possono permettersi un nuovo stop. Con gli acquisti avvenuti nella sessione di calciomercato ancora in corso, servono risposte concrete al più presto.

POTENZA BISCEGLIE 1 – E’ l’occasione per i lucani di rimettersi al passo con le altre big del girone. I vari scontri diretti obbligano il Potenza alla vittoria.

