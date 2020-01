Pronostici Serie C, i consigli di StrettoWeb sul Girone C: ok Reggina, Bari e Ternana. Rischiano Catanzaro e Vibonese

21 Gennaio 2020 16:33

Pronostici Serie C – Sabato e domenica si scende in campo per il recupero della 20ª giornata: i consigli di StrettoWeb per le partite del girone C

Serie C di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, che in realtà è il recupero della 20ª giornata di campionato. Il Girone C propone una serie di gare interessanti per la classifica, sia in testa che in zona play off. Impegni casalinghi per Reggina, Bari e Ternana, in lotta per il primato. Speranze di risalita per Catania e Catanzaro, mentre la Vibonese avrà da fare con l’insidia Monopoli. Di seguito i pronostici di Serie C e i consigli di StrettoWeb:

BARI SICULA LEONZIO 1 – La rincorsa alla capolista non può interrompersi al San Nicola. Almeno sulla carta non dovrebbero esserci problemi per gli uomini del tecnico Vivarini.

CATANIA AVELLINO 1 – Il pareggio col Potenza potrebbe infondere positività nei rossoblu, che contro i campani cercheranno di continuare a fare punti.

REGGINA VIRTUS FRANCAVILLA 1 – Adesso che gli amaranto hanno ripreso la marcia, non vorranno certo fermarsi. Dopo oltre un mese si torna a giocare al Granillo, difficile prevedere sorprese nonostante i pugliesi siano certamente una squadra ostica.

TERAMO CATANZARO X2 – Non sarà facile per i calabresi fare punti tra le mura amiche degli abruzzesi, in casa battuti solo dalla Reggina. Le aquile però non possono sbagliare e dopo lo scivolone col Monopoli è obbligato almeno a pareggiare.

TERNANA RIETI 1 – Anche in questo caso è difficile pronosticare un pareggio o una vittoria ospite. Gli umbri sono obbligati ad ottenere tre punti contro una compagine ad un passo dal baratro.

VIBONESE MONOPOLI GOAL – I rossoblu sono rimasti a secco nel turno precedente con la Cavese. I biancoverdi però non sono il più semplice degli avversari da affrontare. Facile comunque prevedere reti da ambo le parti.

