Pronostici Serie C, i consigli di StrettoWeb per il Girone C: gare alla portata per Bari e Ternana, la Reggina in cerca di riscatto

18 Gennaio 2020 14:21

Pronostici Serie C – Sabato e domenica si scende in campo per la 22ª giornata: i consigli di StrettoWeb per le partite del girone C

Weekend interessante per il girone meridionale di Lega Pro. La stagione calcistica è entrata nel vivo, ogni passo falso potrebbe condizionare il campionato e pesare tantissimo. Dopo la prima sconfitta contro la Cavese, la Reggina è protagonista di una nuova trasferta, questa volta a Bisceglie. La banda di mister Toscano cerca a tutti i costi una rivincita per tenere a distanza le dirette inseguitrici. Turno alla portata di Bari e Ternana, che ospitano rispettivamente Rieti e Rende. Sfida interessante al “Nicola Ceravolo”, dove il Catanzaro è chiamato ad una vittoria contro il Monopoli. Riflettori puntati anche allo stadio “Angelo Massimo” per il match Catania–Potenza. Di seguito i pronostici di Serie C e i consigli di StrettoWeb:

BARI RIETI 1 – I galletti non vogliono farsi staccare ancor di più dalla Reggina, per farlo serve una vittoria contro l’ormai spacciata squadra laziale.

BISCEGLIE REGGINA 2 – Una è troppo poco, due sono tante. Non sono le principesse nel castello di Tiziano Ferro, ma le sconfitte della compagine amaranto. La batosta di domenica scorsa deve essere cancellata e i tifosi si aspettano una reazione.

CATANZARO MONOPOLI 1X – I pugliesi non godono di un buon momento mentale, il mercato dei giallorossi invece potrebbe portare energie fresche e positive per una eventuale risalita in classifica.

TERAMO AVELLINO GOAL – Vicine in classifica e incontro che potrebbe rivelarsi molto equilibrato. Entrambe le squadre però cercheranno di prevalere l’una sull’altra, possibile pareggio o vittoria di misura.

TERNANA RENDE 1 – Discorso molto simile a quello del Bari. Anche gli umbri non hanno più la possibilità di sbagliare, soprattutto in casa contro una formazione che lotta per la salvezza.

VIBONESE CAVESE OVER 2.5 – I calabresi in casa sono inarrestabili, ma gli ospiti arrivano alla gara con entusiasmo dopo l’inaspettato successo contro la capolista del torneo. Ci si attende una partita divertente e ricca di reti.

