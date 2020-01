Previsioni Meteo: week end con qualche pioggia in Calabria e Sicilia

17 Gennaio 2020 21:22

Previsioni Meteo, nel pomeriggio di sabato le nubi andranno intensificandosi anche sul basso Tirreno con piogge che raggiungeranno anche la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia, sebbene qui più deboli

Previsioni Meteo- Oggi è stata l’ultima giornata con alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo centrale. Nel week end ci sarà un peggioramento che raggiungerà le regioni nordoccidentali e dell’alto Tirreno. Il meteorologo Antonio Iannella, scrive su MeteoWeb: “nel pomeriggio di sabato, le nubi andranno intensificandosi sul basso Tirreno con piogge che raggiungeranno la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia, sebbene qui più deboli. Mentre nella notte di domenica e per la giornata festiva -prosegue- le piogge andranno concentrandosi sulle regioni del medio-basso Adriatico. Per lunedì 20 -aggiunge- ancora qualche pioggia sulla Puglia, specie Gargano, piogge irregolari lungo l’Appennino, di più su quello centro-meridionale, e piogge più intense su Est Sardegna, qui anche forti nel pomeriggio-sera; locali piogge moderate anche sulla Sicilia. Tempo migliore altrove. Per martedì 21, nubi e locali piogge sulle isole maggiori, specie sui rispettivi settori orientali, tempo in prevalenza asciutto sul resto del Paese e anche con maggiore soleggiamento”, conclude.

