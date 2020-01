Le Previsioni Meteo per il giorno delle Elezioni Regionali: nubi diffuse e qualche pioggia in Calabria

25 Gennaio 2020 13:16

Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 26 gennaio, nel giorno delle Elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare

Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 26 gennaio, giorno delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con qualche residuo piovasco al mattino su basso Veneto, Liguria orientale e debolissime nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1.900 metri. Graduale miglioramento dalla mattinata su pianura piemontese, Lombardia e Triveneto, mentre altrove rimarrà della nuvolosità diffusa; locali banchi di nebbia e foschie dense attese dalla sera sulla pianura veneta.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni peninsulari con locali e deboli precipitazioni su aree tirreniche ed appenniniche, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore costiero. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni prima di nuove formazioni nuvolose serali. Sulla Sardegna iniziali velature in diradamento mattutino; dalla serata aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale dell’isola.

Sud e Sicilia: sull’isola nubi diffuse in graduale riduzione durante la giornata; addensamenti consistenti altrove con deboli precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale su Campania, Calabria tirrenica e Salento. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite serali sul settore adriatico.

Temperature: minime in aumento su Pianura padana, Triveneto, settore ionico e restante Puglia centrosettentrionale, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in rialzo sull’alta Toscana e al Nord, ad eccezione di Alpi e Prealpi, in flessione su Molise e Puglia settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli meridionali su Puglia meridionale, restanti aree ioniche e Sardegna, con rinforzi sulle coste pugliesi; in prevalenza deboli settentrionali altrove.

Mari: da mossi a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio; da poco mossi a mossi il mare ed il canale di Sardegna e il restante Adriatico; poco mossi i rimanenti bacini.

Valuta questo articolo