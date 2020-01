Prescrizione, soppresso il tentativo del Centro/Destra di bloccare della riforma. Bonafede: “Renzi isolato dalla maggioranza”

16 Gennaio 2020 16:33

Prescrizione, la maggioranza ha fermato il tentativo del Centro/Destra che voleva bloccare della riforma Bonafede. Il Guardasigilli ha commentato la posizione di Renzi

Il PD si compatta con M5s e Leu in difesa della riforma Bonafede sulla prescrizione. Dopo il voto di ieri in Commissione affari costituzionali, che per un solo voto ha approvato l’emendamento contro la proposta di Forza Italia, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha preso atto che Italia Viva si è isolata dalla maggioranza. Il partito fondato da Matteo Renzi ha infatti votato insieme a FI e alle opposizioni. “La proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata, abbiamo bloccato Fi e il centro destra. Il mio lavoro – ha aggiunto il Guardasigilli – è dare ai cittadini una riforma che permetta ai cittadini di avere un processo penale con tempi ragionevoli”. Riguardo ai dubbi sulla costituzionalità del ‘lodo Conte’ sulla prescrizione, avanzati anche dai deputati della maggioranza, Bonafede commenta: “ci siamo posti il problema. Questa non era la mia soluzione di partenza, ma c’è stata una interlocuzione con gli addetti ai lavori e feedback positivi sulla tenuta costituzionale di questo testo”.

Prescrizione, Della Vedova (Più Europa): “come Italia Viva, si opponga anche il PD”

“Sulla prescrizione si gioca una battaglia di civilta giuridica che non riguarda le prossime settimane ma i prossimi anni. Perché cambiare idea sulla Legge Bonafede e sul populismo giustizialista? Per puntellare una maggioranza fragile? Cosi’, il M5S che perde consenso nel paese, detta l’agenda nel palazzo: come Italia Viva, anche il PD si opponga a questo scempio e voti l’emendamento di Piu’ Europa al milleproroghe che ne prevede la sospensione”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

Annibali (Italia Viva): “La riforma Bonafede è un obbrobrio”

“La riforma Bonafede è un obbrobrio – afferma la deputata di Italia Viva, Lucia Annibali – noi lavoriamo per tornare alla riforma Orlando e garantire la giustizia ai cittadini. Stupisce chi cede sui principi istituzionali in nome di future alleanze”.

Prescrizione, Verini (PD): “Renzi vota con Salvini per impedire il giusto processo”

“Come gli capita, Renzi bluffa. Ieri, infatti, Italia Viva ha votato con Salvini e con la destra per impedire, sostanzialmente, l’avvio della riforma del processo penale che non si limita solamente alla riforma della Prescrizione ma punta a garantire il giusto processo. Da una parte c’è chi, responsabilmente, pensa di dover proseguire sulla strada concordata insieme a tutta la maggioranza per giungere ad un giusto processo che non duri più di cinque o sei anni. Una riforma del processo penale che garantisca una ragionevole durata del processo, modificando la riforma sulla Prescrizione entrata in vigore lo scorso primo gennaio. Dall’altra chi continua a piantare bandierine spaventato, forse, da consensi fermi al palo, senza rendersi conto dell’abbraccio con Salvini in tema di giustizia”. Così in una nota il deputato e responsabile giustizia del Pd, Walter Verini.

Costa (Forza Italia): “Il ‘lodo Conte’ non diventerà mai legge, è ridicolo!”

“Signor Ministro Bonafede, scommettiamo che il 27 gennaio, in aula, sarà lei ad essere isolato ed a finire in minoranza? Scommettiamo che tantissimi deputati della maggioranza, quando avranno l’opportunità di esprimersi liberamente, manderanno in soffitta la sua riforma? Scommettiamo che i veri garantisti non accetteranno di essere complici dell’omicidio del processo penale? Signor Ministro, ha ancora 10 giorni di tempo per proporre una soluzione seria. Ci lavori. E lasci perdere il ridicolo “lodo Conte”, che non diventerà mai legge”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro.

Valuta questo articolo