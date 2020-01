Prescrizione: Pd a Renzi, ‘lodo Conte non è incostituzionale’

21 Gennaio 2020 20:26

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Renzi bolla il lodo Conte sulla prescrizione come incostituzionale? “Noi non pensiamo sia incostituzionale, pensiamo sia una proposta con una sua dignità e ragionevolezza, tant’è che è stata chiesta a gran voce da molti magistrati e dagli avvocati”. Così Alfredo Bazoli del Pd, lasciando il vertice sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione a Palazzo Chigi.

La proposta avanzata dal premier “può essere modificata, aggiornata e integrata: su questo si lavorerà nei prossimi giorni, ma pensiamo sia una base di partenza interessante e utile – dice ancora Bazoli – per trovare una mediazione dentro una riforma più complessiva del processo” penale “che oggi ha trovato una larga condivisione, quanto meno nei suoi aspetti essenziali”.

