Prescrizione: Ferri, ‘Italia Viva coerente, Pd incomprensibile’

23 Gennaio 2020 19:37

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “I parlamentari di Italia Viva sulla prescrizione hanno le stesse idee che ci hanno spinto a votare a favore della Legge Orlando e a votare contro la legge Bonafede. Non siamo ‘fenomeni’, solo coerenti”. Lo dichiara Cosimo Maria Ferri, componente di Italia Viva in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, rispondendo al parlamentare del Pd che definiva Renzi un ‘fenomeno” sul tema della prescrizione

‘Il Lodo Bonafede Conte sulla prescrizione così com’è non si può votare ‘ spiega, – contiene un errore giuridico ed è una mediazione contro la Costituzione e contro il Patto di New York sui diritti civili”.

‘Ora non si comprende perché il Pd non voglia tornare alla legge Orlando, che peraltro ha allungato molto i termini della prescrizione. Chiedo a chi ha votato con noi la riforma del ministro Orlando, con cui ho avuto il piacere di lavorare, e contro quella Bonafede, di non dimenticare le argomentazioni che ci hanno indotto a fare scelte chiare e giuste”, conclude.

