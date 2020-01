Porta a porta a Capodanno: “Disservizi nella zona nord di Messina”

1 Gennaio 2020 15:38

Il Comitato Messina Nord: “Mastelli non svuotati in molti villaggi”

“Registriamo nel nostro gruppo Facebook che questa mattina in molti villaggi di Messina Nord, tra cui: Ganzirri, Torre Faro, Pace, Sperone, Faro Superiore, Spartà, Curcuraci Castanea, Masse, Panoramica, Paradiso sembra che il servizio di raccolta porta a porta non sia stato espletato”. A dirlo è il Comitato Messina Nord, che prosegue: “Potremmo pensare che i cittadini non hanno esposto il mastello all’orario previsto quindi gli operatori erano già passati, ma questa mattina nel nostro gruppo WhatsApp, dove ci sono 26 partecipanti (consiglio direttivo e rappresentanti), oltre a farci gli auguri e a darci appuntamento a Piazza Duomo per il Brindisi con il sindaco, sapendo che i partecipanti abitano in villaggi diversi della zona nord e soprattutto con diversi tipi di abitazioni (casa singola, complessi con cancello e senza cancello), ho posto la seguente domanda: sono passati a da voi a raccogliere la plastica? 24 su 26 hanno risposto No! Ci domandiamo forse era meglio sospendere il servizio in questo e altri giorni di festa così particolari invece di fare un servizio non a regola d’arte. Ci auguriamo- conclude il comitato– che prevalga il buon senso civico e domani molti cittadini si recheranno nelle isole ecologiche invece di gettarla ovunque e creare cataste di rifiuti”.

