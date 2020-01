Dal Ponte sullo Stretto all’Agenzia dei Beni Confiscati a Reggio Calabria, “Berlusconi unico premier della storia con attenzioni per questa terra”

23 Gennaio 2020 11:02

Oggi il Presidente Berlusconi è in Calabria

“La presenza odierna del Presidente Berlusconi in Calabria e la sua costante vicinanza al popolo calabrese, sono fondamentali per ridare speranza e slancio ad una terra piegata dalla rassegnazione e vessata dal malgoverno della sinistra“. Lo dichiara Maria Tripodi deputato e Vice Coordinatore Regionale di FI Calabria, che prosegue: “il nostro Presidente e’ stato ed e’ per storia, l’unico leader politico ad aver agito concretamente nell’interesse della nostra Regione. Basti pensare ai numerosi provvedimenti adottati negli anni dei governi che ha presieduto: la Legge Obiettivo del 2001 sulle grandi infrastrutture strategiche, il progetto, dopo decenni di chiacchiere, reso finalmente cantierabile del ponte sullo stretto di Messina, un Consiglio dei Ministri ad hoc tenuto a Reggio Calabria con il varo dell’Agenzia dei Beni Confiscati e del Dl Sacconi contro la piaga del lavoro nero. I calabresi hanno buona memoria, e sono certa che oltre la risaputa calorosissima accoglienza rinnoveranno nelle urne grande fiducia al nostro movimento che ha in Jole Santelli, candidata del centrodestra la migliore espressione di quel cambiamento resosi necessario e improcrastinabile per il buongoverno della Regione“.

