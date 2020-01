Politica regionale a Area dello Stretto: confronto a Villa San Giovanni

18 Gennaio 2020 10:13

Il circolo PD di Villa San Giovanni organizza un momento di confronto sulle politiche regionali

Le elezioni regionali del prossimo 26 Gennaio rappresentano un’ imperdibile occasione di incontro, approfondimento e dibattito da offrire alla Cittadinanza, nel tentativo di strutturare un consenso davvero informato.

Proprio per questo il Circolo villese del Partito Democratico ha organizzato, nell’Agorà della Cittadina dello Stretto, uno spazio collettivo di approfondimento sulle politiche regionali: “Come al solito, come la tradizione del Circolo di Villa impone, sarà un appuntamento plurale, di Partito ma senza faziosità, aperto a tutti i contributi e alle sollecitazioni dei cittadini responsabili e non semplicemente funzionale alla campagna elettorale di questo o di quel candidato ma finalizzato alla diffusione della proposta complessiva del Partito Democratico e della sua Lista.

Ed è proprio questo che distingue, infatti, un Circolo di iscritti e militanti, una sezione politica attiva e sempre protagonista e produttiva nel corso degli anni, da un comitato elettorale, da un impegno che nasce e si spegne nello spazio di una elezione!

Alla presenza del nostro Coordinatore Metropolitano Giovanni Puccio e dei diversi livelli degli organi di Partito, tratteremo de “La politica regionale e l’area dello Stretto. Il ruolo e le proposte dei democratici e dei riformisti”,

insieme a Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria nella legislatura appena terminata, e a Mimmo Battaglia, Consigliere regionale uscente e Presidente della Conferenza permanente dell’Area dello Stretto.

L’appuntamento e’ a martedì 21 gennaio, a partire dalle ore 17.30, presso la sede dell’associazione “LE CAVE” in Piazza Calabro’/Piazza Dei Parlamenti (già Piazza Pretura) a Villa San Giovanni.

