Pedopornografia: nel 2019 in Lombardia 38 denunce della Polizia postale e un arresto

4 Gennaio 2020 11:37

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Il compartimento della polizia postale di Milano ha monitorato 497 spazi del web per contrastare il fenomeno della pedopornografia online, e condotto attività di indagine che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 38 persone in Lombardia. Una persona è stata arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torino. Sono i dati dell’attività della polizia postale nel 2019, relativamente alla Lombardia.

Sul piano del contrasto dei reati informatici, la polizia segnala l’operazione ‘Trap Extorsion’ che ha consentito di individuare un soggetto italiano che con l’inoculazione di un software nascosto nelle foto inviate a frequentatori di chat erotiche, carpiva materiale video-fotografico e altre informazioni ‘compromettenti”.

Valuta questo articolo