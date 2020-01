28 Gennaio 2020 21:26

Parco Nazionale d’Aspromonte: ok della Commissione per la nomina di Leo Autelitano a presidente

La Commissione Ambiente della Camera ha dato parere favorevole alla nomina di Leo Autelitano a presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte. L’opposizione, per protesta, al momento del voto, ha abbandonato l’aula. In mattinata in Aula Fratelli d’Italia aveva chiesto che venisse audita in Commissione, prima di procedere alla votazione sul parere, la neo presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Richiesta che non e’ stata accolta.

