Parco Nazionale della Sila: insediato il nuovo Direttore Domenico Cerminara

13 Gennaio 2020 16:35

Si è insediato il nuovo Direttore f.f. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco

In data 2 gennaio 2020 si è insediato il nuovo Direttore f.f. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco. L’ing. Domenico Cerminara, laurea in ingegneria ambientale ed un Master II livello in Management della Pubblica Amministrazione, ha costruito la sua brillante carriera grazie ad una formazione costante e un’esperienza professionale notevole sia nel settore pubblico che privato. Da sempre impegnato con l’Ente Parco Nazionale della Sila sin dal 2006, è stato protagonista come responsabile di diverse importanti progettazioni per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico del territorio della Sila. Il suo lavoro ha dimostrato l’amore e la passione per questo territorio: la visione di sviluppo, di tutela e di valorizzazione che il nuovo direttore ha da sempre, sono certamente la strada che lo condurrà nel suo nuovo impegno con dedizione.

