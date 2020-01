Parco Nazionale d’Aspromonte, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “ascoltare Santelli per la nomina del nuovo Presidente”

28 Gennaio 2020 15:51

La votazione in commissione alla Camera del nuovo presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte era inizialmente prevista per oggi

Fermare la votazione parlamentare sulla nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte finche’ non verra’ audita la nuova presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Lo ha chiesto nell’Aula della Camera Paolo Trancassini di Fdi. La votazione in commissione alla Camera del nuovo presidente dell’Ente era inizialmente prevista per oggi.

“Oggi nelle commissioni ambiente di Camera e Senato è prevista la votazione del Presidente del Parco della Calabria. Come abbiamo sottolineato sia nel confronto in commissione, sia con due lettere indirizzate al Presidente della Camera Fico e al Presidente della Commissione a Montecitorio, procedere nell’immediato con questa nomina sarebbe ingiusto visti i risultati delle elezioni regionali in Calabria e i tempi tecnici necessari all’insediamento del nuovo governatore. Sarebbe strano procedere alla nomina con un’intesa tra il Ministro dell’Ambiente e l’ex Presidente della Regione Calabria, all’indomani delle elezioni. E’ infatti certamente più opportuno attendere l’interlocuzione tra il Ministro e Jole Santelli, nuovo Governatore della Regione per evitare che a farne le spese sia lo sviluppo del Parco”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

