Parco Nazionale d’Aspromonte, intervengono i senatori: “fame di poltrone del Movimento 5 Stelle non ha limiti, è nomina sleale”

29 Gennaio 2020 16:28

La nota dei senatori di Forza Italia della commissione Ambiente sul Parco Nazionale d’Aspromonte

“La fame di poltrone dei Cinquestelle non ha limiti. Pur sconfitti dai cittadini calabresi tentano di imporre, nelle commissioni Ambiente del Parlamento, la nomina di un loro uomo a presidente dell’Ente Parco Aspromonte. Forza Italia si e’ opposta con determinazione sia alla Camera che al Senato, per tentare di fermare questa scelta inopportuna e politicamente sleale“. Lo affermano i senatori di Forza Italia della commissione Ambiente. “Di fronte alla bramosia partitocratica dei vecchi soloni dell’anti-casta, ben spalleggiati dal Pd – proseguono – non abbiamo partecipato al voto ritenendo un grave precedente da parte della maggioranza di procedere come se non ci fosse un nuovo presidente della Calabria democraticamente scelto dai cittadini“.

