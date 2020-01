1 Gennaio 2020 11:07

Le parole del Papa durante l’omelia sulla violenza contro le donne

La violenza contro le donne e’ “profanazione di Dio”. Lo ha detto il Papa nell’omelia. “Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna e’ una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna e’ arrivata la salvezza per l’umanita’: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanita'”, ha sottolineato Papa Francesco.

Valuta questo articolo