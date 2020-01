Casa della Cultura di Palmi, Vizzari lancia l’allarme: “Rischio chiusura al pubblico nel 2020”

13 Gennaio 2020 09:05

Vizzari: “la Casa della Cultura di Palmi, istituzione fiore all’occhiello dell’intera Costa Viola, e non solo, in questo 2020 rischia di dovere chiudere al pubblico le sue collezioni d’arte e la sua Biblioteca”

“La Casa della Cultura di Palmi, istituzione fiore all’occhiello dell’intera Costa Viola, e non solo, in questo 2020 rischia di dovere chiudere al pubblico le sue collezioni d’arte e la sua Biblioteca, tra le più ricche dell’intera provincia, per problemi legati al turnover del proprio personale prossimo alla pensione”. Lo si legge in una nota diffusa da Roberto Vizzari, candidato al Consiglio Regionale con l’Udc nella Circoscrizione Sud. “La Regione, e tutta la politica regionale, – continua – in questi anni di immobilismo, non ha avuto tempo e modo per prevedere le risorse per garantire la continuità nella fruizione di questo importante patrimonio” . E ancora: “Oggi chiedo a gran voce di tutelare questo importante presidio culturale dove si svolgono conferenze, dibattiti, concerti. Dove si allestiscono mostre d’arte e vengono realizzate manifestazioni culturali di vario tipo. Lo chiedo, lo dobbiamo pretendere tutti, perché nessun calabrese sarebbe lo stesso senza la

musica di Francesco Cilea e la poesia di Leonida Repaci. È, oltre che economica ed occupazionale, una questione di orgoglio per la propria terra e le proprie origini. Lo faccio perché questi sono i temi che col sostegno dei miei elettori voglio andare a sviluppare in Consiglio Regionale e spero di avere presto occasione di dimostrare a tutti il mio impegno concreto per un’altra Calabria”.

Valuta questo articolo