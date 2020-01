Tragedia in ospedale a Palermo, donna muore prima di partorire: i medici riescono a salvare il bimbo

17 Gennaio 2020 19:28

Tragedia familiare a Palermo: 40enne muore prima di dare alla luce suo figlio, bimbo salvato dai medici

Tragedia familiare a Palermo. Una donna di 40 anni è deceduta prima di dare alla luce il suo bimbo. È successo la scorsa notte nella clinica Triolo Zancla: la donna, Rosalia Nuara, soffriva di diabete e si trovava ricoverata per portare a termine la gravidanza giunta al sesto mese. Ieri, all’improvviso, ha subito un arresto cardiaco. I medici durante i controlli si sono accorti che il bimbo che aveva in grembo era ancora vivo ed è stato eseguito un parto cesareo d’urgenza. “Abbiamo fatto l’impossibile per salvarla. Io stesso ho chiesto che venisse effettuata l’autopsia per cercare di risalire alla causa della morte”- spiega il medico Luigi Triolo, che ha operato la donna.

