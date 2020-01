Reggio Calabria: all’Ospedale di Polistena è arrivata la befana dei Vigili del Fuoco

6 Gennaio 2020 22:46

Reggio Calabria: oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Polistena hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi

Oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Polistena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della provincia di Reggio Calabria, hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. In occasione della Befana, grazie alla collaborazione dello staff medico, i Vigili del fuoco, per far sentire la loro vicinanza, hanno consegnato tra sorrisi, abbracci, dei doni ai piccoli pazienti presenti nel reparto. E’ stato un piccolo gesto che ha reso felici i bambini del reparto e allo stesso momento emozionante per i Vigili nel vedere il sorriso dei bambini mentre ricevevano un regalo inatteso.

