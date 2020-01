Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, la denuncia del Nursind: “esubero di ore e ferie arretrate, gravi disagi per tutta l’utenza”

24 Gennaio 2020 17:10

La denuncia del Nursind: “personale al collasso. Riceviamo ogni giorno numerosissime lamentele dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”

Esubero di ore di lavoro e ferie all’ospedale di Barcellona e i disagi si ripercuotono soprattutto verso i pazienti. Il Nursind di Messina, sindacato delle professioni infermieristiche, ha raccolto proteste e lamentele da parte di molti utenti e dipendenti e ha segnalato i gravi disagi all’Azienda sanitaria provinciale.

“Riceviamo ogni giorno numerosissime lamentele provenienti dall’ospedale di Barcellona – scrive il sindacato guidato a Messina da Ivan Alonge – riguardanti la carenza di personale infermieristico, Oss, e ausiliario, tali da impedire l’organizzazione dei servizi e garantire i livelli di assistenza nonché un’assistenza di qualità all’utenza. Il personale è stremato e lamenta un eccessivo esubero orario e di ferie arretrate che non riesce a smaltire. La condizione presentata, se confermata è inverosimile”.

Il Nursind spiega di comprendere “che tale presidio ha passato o continua a passare periodi bui a causa di decisione incerte da parte di codesta amministrazione circa il suo potenziamento o addirittura la chiusura e per tal motivo non è né giusto né corretto che chi ne soffre e ne paga le pene è soprattutto la copiosa utenza ed il personale che ne afferisce. Per questo chiediamo all’amministrazione di sanare l’inefficienza con il personale previsto al fine di garantire una assistenza dignitosa all’utenza. Non ricevendo alcuna risposta soddisfacente al riguardo, ci riserviamo di far intervenire gli organi competenti”.

