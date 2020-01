A Reggio Calabria il Concerto dell’Orchestra Giovanile dello Stretto

2 Gennaio 2020 11:21

A Reggio Calabria il tradizionale Concerto di Natale i giovanissimi musicisti dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta”

Il 28 dicembre, ha visto protagonisti del tradizionale Concerto di Natale i giovanissimi musicisti dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” di Reggio Calabria. Sul sagrato della chiesa dei Padri Monfortani a Reggio Calabria, i ragazzi della formazione giovanile hanno saputo coinvolgere ed entusiasmare il pubblico presente, meritandosi i numerosi applausi. Naturalmente non potevano mancare le musiche tipicamente natalizie che hanno trascinato il pubblico numeroso, presente in chiesa: Amazing Grace, Silent Night, A Natale puoi, Happy Xmas. “È un’emozione che si rinnova ogni anno – afferma il M° Monorchio- dirigere i ragazzi nel Concerto di Natale, riuscendo nell’intento di coinvolgere e trasmettere la nostra passione per la musica ad una platea così numerosa”. I giovani musicisti non si sono sottratti alla richiesta del bis eseguendo Jingle Bells con il pubblico che ha applaudito a tempo di musica, chiudendo il Concerto all’insegna dell’entusiasmo. “Il nostro Paese non riconosce espressamente la musica quale fondamento dell’educazione dei giovani – dice il Presidente dell’Orchestra, Carmelo Palmisano – Grazie ad una felice intuizione del Maestro Claudio Abbado che ha importato in Italia Il Sistema Abreu, oggi sono oltre 10.000 i bambini ed i ragazzi italiani che partecipano alla crescita di questo importante progetto sociale, riuniti in 78 Nuclei distribuiti in 15 Regioni italiane. In Calabria, l’Orchestra Giovanile dello Stretto “Vincenzo Leotta” è l’unica Orchestra che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Nucleo”. L’Orchestra a Giovanile dello Stretto prosegue la sua stagione concertistica con il Concerto di natale del 5 gennaio tenuto dall’orchestra OGS, presso il santuario di San Paolo alla Rotonda di Reggio Calabria.

