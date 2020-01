31 Gennaio 2020 09:14

Dramma familiare in Sicilia: un 27enne dopo aver ucciso a colpi di pistola la compagna di 48 anni e la figlia di lei di 27 anni, si è suicidato

Tragedia familiare a Mussoneli, in provincia di Caltanissetta dove un 27enne dopo aver ucciso a colpi di pistola la compagna di 48 anni e la figlia di lei di 27 anni, si è suicidato. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica e il movente del dramma familiare.

Valuta questo articolo