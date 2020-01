Migranti, l’Ocean Viking verso la Sicilia. Mare in burrasca: “Subito un porto sicuro”

20 Gennaio 2020 19:49

La nave due giorni fa ha rifiutato di sbarcare in Libia. Medici senza frontiere: “cerchiamo un riparo dal maltempo a sud-est della costa della Sicilia”

La Ocean Viking “sta cercando un riparo dal maltempo a sud-est della costa della Sicilia mentre forti venti soffiano sul Mediterraneo centrale”. Lo rende noto Medici senza frontiere in un tweet, sottolineando che per “le donne e gli uomini salvati venerdì scorso l’indicazione di un porto sicuro di sbarco non può tardare“. L’approdo della nave, con a bordo 39 migranti, è previsto a Pozzallo, probabilmente domani mattina. La nave al momento si trova al largo di Siracusa e giorni fa ha rifiutato l’invito delle autorità libiche a sbarcare: “La capitale libica è un’area di conflitto attivo. Come affermato da Unhcr e Oim la Libia non è sicura per rifugiati e migranti“- ha spiegato Sos Mediterranee in un tweet. Tutti i migranti a bordo sono stati soccorsi in mare il 17 gennaio scorso a 35 miglia dalle coste libiche.

