Messina, cambiano i percorsi delle linee bus: ecco il piano definitivo Atm

29 Gennaio 2020

Messina, ecco il piano definitivo delle linee bus Atm: entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio

In esecuzione del Piano definitivo delle linee bus ATM e come deliberato dalla Commissione orari e turni, da febbraio saranno attivate modifiche al Programma di Esercizio aziendale.

Pertanto da domenica 2 febbraio la linea 1 (Shuttle 100) domenicale/festivo e festivo ridotto, in andata e ritorno, effettuerà il percorso uguale a quello in vigore nei giorni feriali: all’andata, dall’Ortopedico Ganzirri proseguirà verso la rotonda di Granatari, a destra la Statua di Padre Pio, via Circuito e capolinea, in prossimità del ritrovo La Lumachina; al ritorno, da via Circuito in direzione sud verso la SP 46, a destra via Lago Grande, sino al rifornimento Esso, a sinistra via Consolare Pompea e percorso regolare con transito da via Pola.

Le linee 2/3 (Altolia – Pezzolo); 4/5 (S. Stefano Briga – Mili S. Pietro); 6/7 (Tipoldo – Zafferia); 8/9 (S. Filippo Superiore – S. Filippo Inferiore – S. Lucia); e 10/12 (S. Giovannello – Bordonaro) nel percorso di ritorno, arrivati in via La Farina, svolteranno a sinistra in via V. Veneto, effettuando il transito da Provinciale in direzione sud – nord, proseguendo a destra su viale San Martino, a destra via San Cosimo, a sinistra piazza Dante Alighieri (corsia preferenziale), a destra viale San Martino, a destra viale Europa, a sinistra via La Farina con arrivo alla Stazione Centrale (Cavallotti).

La linea 18/19 (San Michele – via Ogliastri) effettuerà alcune corse in andata attraversando da viale Giostra via Ogliastri, Salita Tremonti, rotatoria Ritiro (AMAM), a destra viale Giostra e San Michele (capolinea Chiesa). Relativamente all’esercizio feriale, da sabato 1 febbraio la linea 3 (Pezzolo), nel percorso di ritorno da via Marco Polo prosegurà a destra in via del Carmine (andata e ritorno), a destra via Marco Polo (Contesse), via Taormina e ZIR (capolinea); la linea 24 (Cavallotti – Papardo – Sperone, via Panoramica), per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettuerà il transito da Serri e da contrada Badessa con la corsa in andata e non più con quella di ritorno, comportando lievi variazioni nell’orario.

Dopo quasi 30 anni ritorna l’autobus in via Gerobino Pilli alta

La linea 13 dell’ATM (l’ex linea 39) permetterà a centinaia di residenti dell’ultimo tratto di via Pilli di usufruire del mezzo pubblico. La linea 13 (Messina Due), in andata prolungherà il percorso sulla via G. Pilli alto (I.C. La Pira – Gentiluomo), a sinistra via A. Amico, a destra via T. Fazello e percorso regolare.

Il nuovo percorso prevede il raggiungimento dell’incrocio con la parte alta di via Antonio Amico, dalla quale poi l’autobus riscenderà per poi proseguire verso il capolinea di Messina Due. “È una grande conquista, anzi, è proprio un vero Cambio di Passo- commentano il consigliere comunale Gioveni e il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. Siamo soddisfattissimi per questo obiettivo raggiunto e per il quale abbiamo tanto lottato, ed è per questo che ringraziamo Amministrazione e ATM, che finalmente hanno reso giustizia ad una grande fetta di popolazione”.

Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM a partire da domenica 2 febbraio.

