Nino ‘u ballerino fornitore ufficiale della SSD Palermo: “Il mio street food accompagnerà tutto il campionato”

8 Gennaio 2020 17:58

Lo chef Nino ‘u Ballerino, ambasciatore della migliore tradizione gastronomica di Palermo, ha avviato ufficialmente una collaborazione con la società rosanero

Sport e cibo. Un binomio interessante, soprattutto se il legame tra i due elementi è rappresentato dal tifo per il Palermo Calcio, espressione dell’amore incondizionato di tantissimi palermitani per la loro città.

Dal 22 dicembre scorso, lo chef Nino ‘u Ballerino, ambasciatore della migliore tradizione gastronomica palermitana nel mondo, ha avviato ufficialmente una collaborazione con la società rosanero, che ha preso il via in occasione della partita con il Troina al Barbera e che è proseguita, domenica 5 gennaio, con il Marsala.

Una sinergia, quella tra il focaccere palermitano e la SSD, che andrà avanti per tutto il corso del campionato: a Nino, il compito di occuparsi del catering e del rinfresco, congiuntamente ad altri noti esponenti del mondo della ristorazione in città, per la Tribuna Vip ed Autorità dello Stadio , un servizio offerto per tutte le partite disputate in casa dalla squadra.

“Sono orgoglioso di essere il fornitore ufficiale del Palermo Calcio – afferma Nino, che ha sempre manifestato pubblicamente il proprio attaccamento alla città dove è nato, vive e lavora – e di potere contribuire, con il cibo di strada, alla causa di una squadra che, sono certo, tornerà a vincere più forte di prima nei massimi campionati”.

