Cambio di passo, Ora Messina perde pezzi: Nicoletta D’Angelo passa al Gruppo Misto

13 Gennaio 2020 10:54

Nicoletta D’angelo lascia il gruppo consiliare Ora Messina e strizza l’occhio al sindaco De Luca: “Credo che nessuno possa mettere in discussione il suo impegno”

Il Cambio di Passo di De Luca accelera la frattura anche nel gruppo consiliare Ora Messina, di cui fa capo il deputato Ars Genovese. La consigliera ed ex capogruppo “prendendo atto di quanto determinatosi in seno al gruppo consiliare e traendone le opportune conseguenze”, formalizza la sua adesione al Gruppo Misto, “nell’attesa di più approfondite valutazioni”. E nel prenderne atto D’Angelo coglie anche l’occasione per lanciare frecciatine ai colleghi. I dissidi all’interno del gruppo erano divenuti palesi con la nomina a nuovo capogruppo di La Fauci, durante una riunione in cui la consigliera era assente.

Ecco cosa scrive la consigliera: “Non avendo interesse ad alimentare sterili polemiche ed affrancandomi da chi, trinceratosi dietro vacui paroloni e altisonanti riferimenti, mal cela la propria insipienza umana e politica, mi limito a ricordare che i miei veri riferimenti ed i miei più preziosi alleati sono i messinesi, grazie ai quali, oggi procedo ancor più motivata, per perseguire quell’obiettivo iniziale che ha animato la mia candidatura e le mie scelte, vale a dire mettermi al servizio della mia città e concorrere a rendere Messina una città migliore, senza pregiudizi o pretestuosi ordini di scuderia.

Nella nota di D’Angelo c’è una sostanziale apertura nei confronti del sindaco De Luca: “Continuo, quindi, in maniera laica, a valutare le singole delibere proposte dall’Amministrazione De Luca, votando quelle che mi convinceranno e cercando di emendare quelle che, a mio parere, meriteranno di essere modificate.

In riferimento al Sindaco De Luca, al netto di alcune esternazioni esasperate ed esasperanti, al netto di taluni comportamenti folkloristici, credo che nessuno, in piena coscienza, possa metterne in discussione l’impegno, la preparazione e la visione strategica.

Ha avuto un’ampia apertura di credito da parte dei cittadini che, votandolo, lo hanno scelto come Sindaco ed e’ giusto che lo faccia fino a completamento naturale del mandato, dopo di che, com’è giusto che sia, saranno i cittadini a valutarne l’operato confermandolo o bocciandolo. Oggi, in tutta onestà, l’unico avversario credibile di De luca e’ De Luca stesso.

Mi limito sommessamente a notare che, in questo ormai quasi biennio, tranne che mostrare i muscoli e fare i fenomeni sui social, nessuno si sia posto come alternativa a De luca o peggio ancora abbia proposto iniziative politiche pubbliche significative ed in qualche modo alternative all’idea di città di questa amministrazione”.

