Nicola Irto: “Il voto per noi unico argine a Salvini. Callipo persona perbene. Il Consiglio regionale e’ dei reggini. Ho chiesto al governo di impegnarsi per l’aeroporto dello Stretto. I calabresi sono persone perbene. Domenica andiamo a votare”

23 Gennaio 2020 17:24

Elezioni Regionali Calabria, intervista al Presidente del Consiglio Regionale uscente Nicola Irto candidato nella lista del Pd a Reggio

Nicola Irto, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Sud alle elezioni regionali di domenica prossima, racconta il suo impegno di questi anni a tutela della regginità di Palazzo Campanella “che e’ patrimonio istituzionale e culturale della nostra città”. Dal giovane rappresentante del popolo una campagna social sulle cose fatte e un formale impegno chiesto al governo per l’aeroporto dello Stretto. L’appello ad andare a votare “perché l’astensionismo è una sconfitta per la democrazia” e un messaggio chiaro: “Abbiamo candidato a governatore Pippo Callipo, una persona pulita e un ‘uomo del fare’ che ha costruito tanto in Calabria. A Salvini interessa solo il Nord. Per non consegnargli la nostra regione chiedo di votare per me e per Callipo”.

Valuta questo articolo