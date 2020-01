20 Gennaio 2020 23:01

Calabria, operazione Rinascita Scott: buone notizie per Nicola Adamo, il Gip ha revocato il divieto di dimora

Buona notizie per Nicola Adamo: il gip di Catanzaro Barbara Saccà ha revocato il divieto di dimora in Calabria nei confronti dell’ex consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, accogliendo la richiesta dei difensori Ugo Celestino e Fabio Viglione. La revoca della misura cautelare risale al 16 gennaio scorso ma si è appreso solo oggi per la presenza di Adamo al funerale, a Crotone, dell’ex deputato Rocco Gaetani. L’ex consigliere regionale è accusato di traffico di influenze illecite.

