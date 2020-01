6 Gennaio 2020 09:28

Rintracciata la madre che, nella giornata di sabato, ha abbandonato una neonata in un deposito per la manutenzione a Berna in Svizzera

È stata ritrovata la madre che, nella giornata di sabato, ha abbandonato una neonata in un deposito per la manutenzione a Berna in Svizzera. La donna ha ammesso di aver avvolto in una coperta la figlia appena nata, poi ricoverata in gravi condizioni a causa del freddo, e di averla lasciata in una scatola di cartone. La bimba è stata notata da un passante.

Valuta questo articolo