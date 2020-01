‘Ndrangheta: indagato ex vicepresidente della Regione Calabria

15 Gennaio 2020 12:37

Inchiesta “Thomas”, emessa un’informazione di garanzia nei confronti di Nicola Adamo, ex vicepresidente della Regione Calabria

La Dda di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta “Thomas”, ha emesso un’informazione di garanzia nei confronti di Nicola Adamo, ex vicepresidente della Regione Calabria. Nel corso delle indagini che hanno portato all’operazione di stamattina, con l’esecuzione di tre arresti da parte della Guardia di finanza di Crotone, “sono stati acquisiti elementi – riferisce una nota stampa della Dda – relativi a un traffico di influenze illecite. Asse di congiunzione fra i diversi ambienti della societa’ calabrese era il presidente della Banca di credito cooperativo del Crotonese Ottavio Rizzuto“, che e’ una delle tre persone arrestate nel corso dell’operazione. In tale contesto, informazioni di garanzia sono state notificate a Nicola Adamo ed a Giuseppe Tursi Prato, ex consigliere della Regione Calabria, “gia’ condannato nel 2004 – e’ detto nel comunicato della Dda – per vari reati, fra cui quello di associazione mafiosa, per il reato di traffico di influenze illecite (art.346 bis del Codice penale“.

