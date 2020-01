Natale a Messina e nei casali: i prossimi appuntamenti in città

3 Gennaio 2020 10:55

Tutti gli appuntamenti in programma a Messina fino a lunedì 6 gennaio

Nel quadro delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone “Natale 2019 a Messina e nei Casali”, gli appuntamenti proseguono oggi, venerdì 3, alle ore 18, con l’Ensemble Chitarre A. S. Musicum, a Mili San Pietro; sempre alle 18, l’Accademia della Fucina “I Miti di Sicilia”, versi di Francesca Spadaro, musiche di Gemino Calà, danze di Rosanna Gargano, a Santa Maria Alemanna; e alle 18:30, la Banda Santa Cecilia, a Santo Stefano Medio.

Domani, sabato 4, alle17. 30, Il Natale al Casale del Faro, a Faro Superiore; alle 21, CDR Music + Centro Formazione Danza, alla Galleria Vittorio Emaunele; e alle 18, il Coro La Perosiana e Le Vittorie, a S. Francesco all’Immacolata.

Domenica 5, alle 17.30, il Galà Lirico, al Teatro Vittorio Emanuele; al Monte di Pietà si terrà l’inaugurazione della mostra dal titolo “La Compagnia Rinascimentale della Stella in Mostra”, curata dal cavaliere Giuseppe Amato e visitabile sino a venerdì 10; alle 18, l’esibizione della corale “Pier Luigi da Palestrina”; sempre alle 18, lo Spettacolo Popolare Itinerante, a Bordonaro; e I Cori dei Piccoli “Progetto Suono”, a Piazza Duomo; e alle 19, Danzando l’800, nella Galleria Vittorio Emanuele.

Lunedì 6, alle 9, La Befana dei Vigili del Fuoco, a Piazza Duomo; alle 10.30 circa, è in programma il corteo “La Cavalcata Storica dei Cavalieri della Stella” che partirà da Palazzo Reale (Dogana), transiterà dal Duomo con arrivo al Monte di Pietà. L’arrivo dei Re Magi, previsto per il pomeriggio di domenica, è stato anticipato alle 11.45, a conclusione della Santa Messa. Il percorso prevede la partenza alle 11.30 da Piazza Unione Europea, proseguimento lungo le vie Garibaldi, Cesare Battisti e I Settembre e arrivo al presepe di Piazza Duomo. I Magi arriveranno a cavallo con le carrozze storiche di Molonia e al seguito in corteo il gruppo storico di Mili San Pietro in abiti di pastori e popolani. Alle 15, U Pagghiaru, a Bordonaro; alle 18, Magical Dreams & Mago Salvin, a Piazza Cairoli; alle 19, Concerto Coro Enarmonia, nella Basilica Sant’Antonio; e alle 19.15, Gelsa Brass Quintet nella Chiesa dei Catalani.

Valuta questo articolo