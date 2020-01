25 Gennaio 2020 15:06

Costituito il Circolo Vox Italia Messina “Zancle”: Giuseppe Munaò presidente

Nasce il Circolo Vox Italia Messina “Zancle”. “Nei decenni- si legge in una nota del circolo- l’Europa e il suo pensiero unico dominante, attraverso la connivenza di soggetti politici nazionali, ha imposto attraverso le cosiddette “riforme strutturali”, lo smantellamento dello Stato sociale (meno diritti, meno lavoro, salari sottopagati).

I risultati sono stati:una povertà dilagante e una disoccupazione sempre più crescente.

Vox Italia è pronta per dar voce alla parte più debole del Paese, far tornare lo Stato al centro dell’azione politica attraverso la riconquista della sovranità monetaria; questo ci permetterà di impiegare le risorse in un piano nazionale di crescita e di infrastrutture, guardando al futuro con ottimismo.

Lo Stato sovrano deve tornare a creare moneta, facendo riconquistare all’Italia il ruolo di potenza economica mondiale come era nello scorso secolo”.

Il Circolo Vox Messina è così composto:

Giuseppe Munaò Presidente

Mirko Scarfò Pavone Vice Presidente e Segretario

Giuseppe Calapai Tesoriere

