Movimento 5 Stelle nel caos, convocati gli Stati Generali: “non finiremo a friggere patatine alla festa dell’unità, da quando siamo al governo col Pd siamo crollati dal 30% al 3%”

27 Gennaio 2020 17:50

Elezioni Regionali: il commento sul risultato elettorale in Calabria ed Emilia Romagna rilasciato dal consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari

“Crollare dal 30% al 3% in un solo anno è un evento mai accaduto a nessuna forza politica nella storia. Tanti del M5S scalpitano da fare nuovi accordi con il Pd, io non voglio finire a friggere le patatine alla festa dell’Unita’. Ultima possibilita’ per salvare il M5s sono le assemblee dal basso che faremo il 2 febbraio in 5 regioni italiane dal nord al Sud con gli Stati generali della Carta di Firenze“. E’ il commento sul risultato elettorale in Calabria ed Emilia Romagna rilasciato all’Adnkronos dal consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari. Gli Stati generali si riuniranno a Torino, Roma, Somma Lombardo (in provincia di Varese), Ercolano (in provincia di Napoli) e Salandra (Matera).

