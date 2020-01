Caos nel Movimento 5 Stelle, oggi riunione dei probiviri. Espulsione per chi non paga, rischia la calabrese Dalila Nesci ed altri 9 deputati [NOMI e DETTAGLI]

7 Gennaio 2020 11:50

Caos nel Movimento 5 Stelle, oggi riunione dei probiviri. Espulsione per chi non paga: i morosi dovrebbero avere ancora alcuni giorni per mettersi in regola con i pagamenti

E’ caos nel Movimento 5 Stelle tra abbandoni, malumori e problematiche varie. Oggi riunione dei probiviri a Roma per stilare la lista dei parlamentari che non stanno effettuando i versamenti. Intanto, oggi è da segnalare un nuovo abbandono Ottavio Cappellani, il quale ha annunciato l’addio al Movimento: “ci siamo imborghesiti siamo finiti in una spirale di autoreferenzialità”. Sui bonifici le situazioni al limite riguardano una decina di parlamentari, tra cui la calabrese Dalila Nesci, il senatore Michele Giarrusso, il deputato cagliaritano Andrea Vallascas, la deputata Flora Frate ed il deputato Lello Ciampolillo.

