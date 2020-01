Terremoto nel Movimento 5 Stelle: Di Maio lascia la leadership

22 Gennaio 2020 09:14

Di Maio lascia la leadership del Movimento 5 Stelle. Oggi l’annuncio in una riunione dei ministri grillini, falliti vari tentativi di rilancio

Terremoto nel Movimento 5 Stelle: Di Maio ha deciso di lasciare il ruolo di capo politico del movimento. A quattro giorni dalle regionali in Emilia Romagna ed in Calabria avviene un vero e proprio ribaltone nel mondo grillino. “Di Maio è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un’iniziativa”. E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte ai microfoni di Rtl. “Se fosse una sua decisione lo rispetterò anche se mi dispiacerà sul piano personale”, spiega il primo ministro italiano.

