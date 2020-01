Motorshow2Mari, l’edizione 2020 sarà a Lamezia Terme. Gli organizzatori polemici: “a Saline eravamo ospiti poco graditi”

2 Gennaio 2020 21:25

L’annuncio degli organizzatori che svelano alcuni dettagli della kermesse e spiegano le ragioni dell’addio all’area portuale di Saline Joniche: “Noi, ospiti poco graditi”

“Il Motorshow2Mari non si ferma. Anzi, rilancia. Dopo l’evento 2019 che ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali e locali nell’area portuale di Saline Joniche, quest’anno la kermesse motoristica, fra le più importanti d’Italia, cambia location: l’evento, infatti, si svolgerà al Centro commerciale “Due Mari” del Comune di Maida di Lamezia Terme, dal 23 al 26 luglio”, scrivono gli organizzatori.

Le novità dei “Due Mari”

La kermesse in programma, “MotorShow2mari” di Lamezia, “sarà un’edizione speciale ed ambiziosa, il cui programma ha già trovato un allargato e straordinario positivo consenso istituzionale, sportivo, turistico ed economico, grazie anche ad una location di forte interesse commerciale e considerabile epicentrale perché accessibile agevolmente con mezzi gommati, ferroviari, ed aerei e che consentirà al MotorShow 2Mari di assurgere l’evento motoristico tra i più grandi e completi d’Italia e d’Europa, in grado di ospitare oltre che i classici eventi motoristici ed espositivi di settore, importantissime iniziative sociali e di promozione perfettamente integrate nel programma, prevedendo in tal senso un’affluenza di migliaia di visitatori ed un indotto economico-turistico senza precedenti. Un programma rivoluzionario Il programma, assolutamente rivoluzionario, è in grado di trasmettere adrenalina ed emozioni attraverso le tantissime iniziative motoristiche, sportive, sociali, culturali e musicali, all’altezza di una manifestazione responsabilmente ambiziosa e candidata ad affermarsi quale “fiore all’occhiello” tra gli eventi motoristici nazionali ed in grado di coniugare passione, divertimento, tecnologia e turismo. Senza dimenticare un inevitabile indotto socio-economico attraverso un circuito comunicativo favorito anche dal puntuale coinvolgimento di personaggi famosi del mondo motoristico, dello spettacolo, dello sport in genere e delle Istituzioni. La kermesse, incentrata ovviamente sul settore motoristico quale veicolo promozionale dei suoi obiettivi, attraverso le tantissime prove su pista, competizioni e dimostrazioni, sarà puntualmente integrata da una corretta informazione sulle tecnologie innovative, convegni ed approfondimenti su tematiche specifiche del settore, della comunicazione e del sociale”.

Aspettando il Motorshow…

L’edizione 2020 del Motorshow2Mari sarà “sin da subito anticipata da eventi promozionali, recanti lo slogan ufficiale “Aspettando il Motorshow2mari” tra cui la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento, allo scopo di offrire la massima visibilità dei partner e degli sponsor oltre che sensibilizzare il territorio animandolo di passione motoristica, sportiva e musicale ed altre iniziative sportive e culturali. L’idea è sviluppare l’intera manifestazione e collocarla geograficamente in un’ampia e strategica location, in grado di suscitare gli interessi promozionali dei settori interessati all’evento, accrescendo così la presenza e la qualità degli espositori e di importanti team motoristici nazionali e mondiali presenti. Le giornate del Motor Show 2mari saranno inoltre caratterizzate da ulteriori spettacoli all’insegna della buona musica, con concerti di altissimo livello accompagnati da artisti e presentatori del panorama televisivo nazionale e momenti istituzionali dedicati a riconoscimenti e premiazioni”.

Perché gli organizzatori hanno lasciato Saline Joniche?

“Contrariamente a quelli che erano i nostri progetti iniziali -scrivono gli organizzatori- al termine della prima edizione del Motorshow2Mari, abbiamo dovuto prendere atto dell’impossibilità di poter procedere all’organizzazione di una nuova edizione nell’area portuale di Saline Joniche. Sono state molteplici le ragioni che hanno condotto ad una scelta dolorosa. In primis quanto accaduto con i lavori di bonifica dell’area portuale, i cui avrebbero dovuto essere sostenuti dalla Regione, previa presentazione di un progetto di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale di Montebello Jonico. E se da parte della Regione abbiamo riscontrato la totale disponibilità, nonché un serio interesse a coniugare la riqualificazione dell’area con la valorizzazione dell’evento, non ci spieghiamo ancora oggi come sia stato possibile, da parte dell’amministrazione comunale, far spirare i termini utili per la presentazione del progetto prodromico alla partecipazione al bando in questione. Una “dimenticanza” che si è posta in direzione opposta all’entusiasmo iniziale e che ha prodotto un danno enorme all’organizzazione che si è dovuta sobbarcare l’intero importo necessario alla riqualificazione dell’area, con ciò rischiando di compromettere seriamente la tenuta economico-finanziaria dell’evento. Un’ipotesi oggi scongiurata solo grazie agli immani sacrifici degli organizzatori ed al serio progetto messo in campo insieme a Protiviti, la multinazionale della consulenza strategica, che sta lavorando alacremente per realizzare un evento che rimarrà nella storia. Tornando alla decisione di lasciare Saline Joniche -proseguono gli organizzatori– non va sottaciuto come la stessa sia giunta anche a seguito della decisione, da parte del Comune di Montebello Jonico, di intimare, tramite pec, la dismissione della pista “Gilles Villeneuve”, formulando addirittura una diffida formale. Sia chiaro: eravamo ben consapevoli che, terminato l’evento, sarebbe stato necessario sgomberare l’area.

Tuttavia, avevamo avviato proficue interlocuzioni con l’amministrazione comunale che, in un primo tempo, trionfante, ringraziava gli organizzatori e s’impegnava a trovare tutte le soluzioni possibili per mantenere una struttura che sarebbe stata utile, durante il corso dell’intero anno, per tante realtà locali e nazionali e non solo per Motorshow 2Mari. Poi, con un cambio radicale di direzione repetino che non sappiamo spiegarci, soprattutto per le modalità con cui è giunto, intimava in modo brusco di dismettere tutto e ripristinare lo stato dei luoghi. Esistono poi ulteriori e più gravi ragioni che hanno condotto alla decisione di lasciare Saline Joniche. Sulle stesse, però, ci riserviamo di riferire meglio in futuro incontrando la stampa. Lo dobbiamo soprattutto a tutti quegli imprenditori che ci sono stati e ci sono vicini ancora oggi. Da parte nostra, c’è la consapevolezza di aver agito sempre nel solco dell’onestà, della trasparenza e della legalità e di aver affrontato non poche difficoltà per fare in modo che l’evento si realizzasse nel modo più limpido possibile in un territorio che sapevamo già essere particolarmente difficile. Che dire? Abbiamo avuto la precisa percezione di essere ospiti poco graditi e non è rimasto altro da fare che assumere una decisione dolorosa ma necessaria: andare via e optare per una location che fosse in grado di garantire standard elevati su tutti i fronti. Riteniamo che per l’intero territorio greco-calabro sia stata un’occasione persa di possibile sviluppo e rilancio anche sotto il profilo turistico. Ora, però, Motorshow 2Mari rivolge tutte le proprie energie all’edizione 2020 che sta già interessando grosse aziende nazionali ed estere, interessate ad investire su una kermesse fra le più importanti d’Europa”, concludono gli organizzatori.

