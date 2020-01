Morte Kobe Bryant: “intitolare una via o una piazza di Reggio Calabria al campione di basket”

28 Gennaio 2020 09:52

Reggio Calabria, Pallacanestro Viola: “chiediamo ufficialmente al sindaco Giuseppe Falcomatà e al presidente della commissione toponomastica comunale, il professor Giuseppe Cantarella, che una via o una piazza della nostra città sia intitolata a Kobe Bryant”

“Siamo ancora completamente scioccati dalla notizia della morte di Kobe. Tuttavia il lutto deve cominciare a lasciare spazio all’azione, perché l’eredità del “nostro” campione non vada perduta nella nostra città”, scrive in una nota la Pallacanestro Viola. “Chiediamo ufficialmente –prosegue la nota- al sindaco Giuseppe Falcomatà e al presidente della commissione toponomastica comunale, il professor Giuseppe Cantarella, che una via o una piazza della nostra città sia intitolata a Kobe Bryant. Perché la nostra Reggio è parte di questa grande storia, perché l’eredità non vada perduta. Sappiamo bene che la legge impone dei limiti ma crediamo che in un caso così importante essi possano e debbano essere superati”.

