Morte Kobe Bryant, il ricordo da brividi della Reggina

26 Gennaio 2020 23:13

Morte Kobe Bryant, notizia shock per tutto il mondo dello sport, il messaggio di cordoglio da parte della Reggina

Il mondo dello sport è sotto shock per la morte di Kobe Bryant, uno dei cestisti più forti di sempre, una notizia triste anche per i tifosi della Viola, il giocatore era infatti legato ai colori neroarancio. Si è spento all’età di 41 anni in seguito ad un incidente in elicottero in California, morta anche la figlia 13enne Gianna Maria. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio di cordoglio anche della Reggina calcio. “Reggio Calabria ti ha sempre considerato un figlio adottivo. Il tuo legame con la nostra città è rimasto intatto. Ti ricorderemo sempre così! Ciao Kobe”.

