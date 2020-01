Arrivano le “Montanine”, le prime patatine della Sila

20 Gennaio 2020 13:46

Le nuove patatine della Sila, le “Montanine” nascono dall’idea di due ragazzi calabresi

L’onorevole Franco Laratta ha pubblicato sul proprio profilo facebook una nuova invenzione di due ragazzi calabresi. Le “Montanine”, le prime patatine della Sila. Ecco il post:

“Ed ecco le prime patatine della Sila!

Due ragazzi ci provano. Ed è subito successo.

Dopo anni di attività agricola diretta a Camigliatello, basata sulla produzione di patate da consumo, il giovane imprenditore Antonio Paese con la sorella Serena, ha riscontrato una serie di difficoltà commerciali.

Così ha studiato una possibile alternativa.

Da qui l’idea di trasformare le sue patate in chips, dando loro un valore aggiunto.

Antonio e Serena decidono di commercializzare un prodotto denominato “Le Montanine”.

Si parte con due gusti:

1. -classica, patate silane e sale, fritte in modo artigianale usando una miscela d’olii, 70% olio di semi di girasole e 30% olio extravergine d’oliva. La classica intramontabile.

2. – Cipolla di Tropea IGP e patate della sila IGP. Un connubio perfetto, prodotte usando la stessa tecnica, ma soprattutto scegliendo prodotti Calabresi.

Dopo i primi mesi di prove e verifiche, il prodotto sembra funzionare bene. Colpisce il suo gusto intenso, un sapore pieno e corposo, carico di profumi e aromi interamente calabresi. Si sente la forza di una terra bella, tutta natura e paesaggi incontaminati. In queste patatine c’è la Calabria vera, che non teme confronti, dove si trova l’aria più pura del mondo e l’acqua che non ha rivali.

Oggi la “Ansepa srls” dei fratelli Paese, gestisce la trasformazione e la distribuzione delle patatine a 360°.

Acquista le patate e la cipolla di Tropea grezza dai rispettivi consorzio di produttori.

La “Salento chips srl” si occupa della trasformazione.

Le patatine ritornano nel deposito di Camigliatello Silano, che provvede allo smistamento per la GDO in modo diretto. Per quanto concerne bar e attività commerciali, ci si è affidati ad una agenzia di rappresentanza locale, che serve tutte le province Calabresi.

Inoltre si sta attivando il sito produttivo di Camigliatello, che dovrebbe essere operativo da fine marzo 2020.

Il prodotto piace, le prospettive sono ottime, la voglia di fare è tanta.

Ho incontrato ieri Antonio Paese, che conosco da tempo. Un ragazzo serio e in gamba.

Se tutto procede per il verso giusto, dalle straordinarie patate della Sila e dalla pregiatissima cipolla di Tropea, le chips “Le Montanine” porteranno in tutta Italia il gusto e il sapore della splendida terra di Calabria.

Come dire: Vantativinne!

