Milazzo: inaugurato l’Info point meteoreologico Majorana

Taglio del nastro a Milazzo, il sindaco Formica e il preside Vadalà hanno inaugurato in via Caido Duilio l’Info point metereologico messo a disposizione dall’Itt E. Majorana

E’ stato inaugurato presso i locali del Comune siti in Piazza Caio Duilio a Milazzo, l’Info Point Meteorologico “Majorana” nato dalla collaborazione ed un protocollo d’intesa fra l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” ed il Comune di Milazzo.

Il sindaco Giovanni Formica, ha salutato l’iniziativa con parole di plauso per l’ulteriore occasione di incontro positivo fra l’Amministrazione comunale e il Majorana e fra il l’istituto tecnico di via Tre Monti e la città tutta.

“L’inaugurazione di questo info point meteorologico– afferma il primo cittadino – rende visibile a tutta la nostra comunità e a tutti coloro che passano da questo ufficio, che peraltro è un ufficio che accoglie i turisti, quanto intenso sia l’impegno che nel corso di questi anni è stato profuso dalla struttura del Majorana, dal suo corpo docente, dal preside Stellò Vadalà e dai ragazzi che sono poi i veri protagonisti ed il modo in cui questo sforzo si è tradotto in un messaggio verso l’esterno. In questo caso si tratta di un messaggio legato alle condizioni meteo, in altre circostanze si è trattato di altri messaggi parimenti importanti. Insomma, si tratta di una di quelle occasioni belle in cui le istituzioni riescono insieme a compiere azioni positive che avvantaggiano l’intera collettività”.

L’iniziativa rientra infatti a pieno titolo nella logica di promozione della sinergia interistituzionale che vede la positiva e propositiva collaborazione dell’istituto milazzese e dell’ente comunale e costituisce, come sottolineato durante l’inaugurazione dal preside Stello Vadalà, l’esempio concreto di come l’I.T.T. “E. Majorana”, attraverso la sua politica di sistema scolastico complesso e innovativo, consenta al territorio di raggiungere risultati concreti e opportunità per i giovani. “È – afferma il Dirigente – “una politica volta a favorire e ad accompagnare i processi di crescita dei nostri alunni e a creare anche opportunità in ambito di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Un risultato ottenuto da un team di lavoro che crede nel proprio territorio e che nel proprio territorio sta investendo”. Mi piace sottolineare in questo momento il lavoro bellissimo svolto dal collega Piccirillo, docente di Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo aereo dell’Istituto, che ci ha dato ulteriore opportunità per far crescere la nostra scuola, così come mi piace sottolineare l’aiuto immenso che ci hanno dato i tecnici, l’intero staff di dirigenza e il collega vicario Emilio Arlotta al quale sono grato per l’abnegazione e l’affetto nei confronti della scuola”.

Ancora una volta il mandato educativo del Majorana al servizio del territorio e soprattutto della crescita educativa, culturale e professionale dei propri allievi grazie ad una visione innovativa, concreta e lungimirante e ad un impiego delle tecnologie come amplificatori cognitivi.

Tutta la cittadinanza potrà fruire del punto meteo informativo e conoscere in tempo reale i parametri meteo di Milazzo, ovvero temperatura, pressione, umidità, direzione ed intensità del vento, temperatura percepita. Inoltre, saranno forniti ulteriori indicazioni a 2 giorni sui trand di pressione, temperature, copertura nuvolosa (previsioni meteo).

Tutto ciò fa riferimento alla stazione meteo Majorana, la Davis Vantage Pro 2, che da qualche mese l’Istituto mamertino ha installato nei propri locali, di cui si avvalgono in particolar modo gli alunni dell’indirizzo Trasporti e Logistica (Opzione conduzione del mezzo, Aereonautico) per le loro attività laboratoriali volte anche alla realizzazione delle previsioni del meteo del fine settimana.

