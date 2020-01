Il Meetup “Milazzo in Movimento” incontra i cittadini

31 Gennaio 2020 09:28

Sarà una sorta di “sportello mobile” a servizio del cittadino in tutti i quartieri di Milazzo, dove si potranno esporre problematiche, idee, proposte ed avere un confronto diretto sulle varie tematiche da elaborare, in vista delle prossime amministrative

Il Meetup ” Milazzo in MoVimento ” A partire da venerdì 31 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in Piazza S:Giovanni – Milazzo, darà seguito ad una serie di incontri con la cittadinanza. Questo primo appuntamento, darà il via ad una serie di Gazebo itineranti per Milazzo, in un evento chiamato #Cittadini in Movimento creato per essere un punto d’ascolto e di raccolta, verso le esigenze del territorio e dei milazzesi. Sarà una sorta di “sportello mobile” a servizio del cittadino in tutti i quartieri di Milazzo, dove si potranno esporre problematiche, idee, proposte ed avere un confronto diretto sulle varie tematiche da elaborare,in vista delle prossime amministrative.

Sarà istituito anche un info-point Rousseau per far conoscere la piattaforma e le sue funzioni.

La sede del Movimento 5 Stelle in via Umberto I° n.150, Milazzo, è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 21 per tutti i cittadini che vogliono rendersi parte attiva alle iniziative intraprese ed alla stesura del programma per le amministrative.

Valuta questo articolo