Migranti: Sea watch, ‘Ancora una volta Ue nega porto sicuro ai 119 naufraghi a bordo’

13 Gennaio 2020 21:27

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – “Ancora una volta, l’Unione europea nega un porto sicuro ai 119 naufraghi a bordo di #SeaWatch. Di nuovo si sceglie di ricorrere a negoziati ad hoc parlando di quote e non di #DirittiUmani. #Italia e #Malta si dicono non competenti delegando alla #Germania che ignora l’offerta di 130 città”. Così, su Twitter la Sea watch.

Valuta questo articolo