Messina: Open Arms giunta al porto con 122 profughi, i VIDEO dello sbarco dei migranti

15 Gennaio 2020 21:15

L’Open Arms attracca al Porto di Messina: i 122 migranti saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo per l’identificazione in attesa di un’altra destinazione

Ha attraccato nel pomeriggio al molo Norimberga di Messina la nave umanitaria Open Arms con 122 migranti a bordo. Gli immigrati, provati da giorni di navigazione, sono ospitati nel centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte per l’identificazione in attesa di un’altra destinazione. Ad accogliere la nave al molo i medici dell’Asp, i volontari e le forze dell’ordine. Tra i profughi giunti nella città dello Stretto ci sono due donne in gravidanza e tre famiglie con bambini, ci sono anche neonati e bambini di pochi anni.

