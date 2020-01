Messina, disagi per i residenti di viale Cadorna: “Rimuovete quel divieto di sosta” [FOTO]

23 Gennaio 2020 14:35

Messina, i residenti di via Cadorna chiedono che venga rimosso il divieto di sosta su tutto il viale. Buda e Carbone: “Si rischia di congestionare tutta la viabilità”

Debora Buda, Consigliere della IV Municipalità, e Dario Carbone, Vice Presidente del “Vento dello Stretto” chiedono che venga rimosso immediatamente il divieto di sosta predisposto sul lato sinistro del Viale Cadorna e che sta creando notevoli disagi ai residenti, ai liberi professionisti ed ai molti cittadini che giornalmente frequentano il centro città.

“E’ stato predisposto nelle scorse ore un divieto di sosta e fermata dalle ore 0-24 su tutto il lato sinistro del Viale Cadorna ed abbiamo immediatamente ricevuto diverse segnalazioni dai residenti che hanno manifestato il loro disagio e sono pronti ad una raccolta firme.

Chiederemo la rimozione del divieto perché ridurre la possibilità di parcheggiare in quella via, cosi affollata anche per i molti studi professionali presenti, rischia di congestionare tutta la Via Tommaso Cannizzaro e tutto il centro storico.” ha dichiarato Debora Buda, Consigliere della IV Municipalità di Messina.

Dello stesso avviso anche Dario Carbone, Vice Presidente del Vento dello Stretto: “E’ paradossale e privo di logica come nella nostra città gli atti amministrativi vengano emanati senza tenere conto delle esigenze basilari di chi abita e lavora. Non può essere causato un disagio così grave ai residenti, in gran parte anziani, ed ai numerosi cittadini e professionisti che frequentano la zona, soprattutto considerando che la via in questione è molto lunga, senza uscita, del tutto in salita, dove non tutte le palazzine godono di parcheggi privati.”

