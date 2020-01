Messina, un cittadino scrive a StrettoWeb: “Viale Regina Elena dimenticata tra cinghiali e immondizia. Tante segnalazioni inutili” [FOTO]

3 Gennaio 2020 15:48

Messina, un cittadino scrive a StrettoWeb: cinghiali e degrado sul viale Regina Elena Riceviamo e riportiamo il commento di Mirko Grillo, cittadino di Messina, in merito alle condizioni di degrado del Viale Regina Elena:

“Da oltre quattro mesi si richiede un intervento di pulizia sul Viale Regina Elena, intervento non avvenuto nonostante le molteplici segnalazioni effettuate.

Il Viale Regina Elena è considerato uno dei viali principali della città, dove ogni giorno transitano una moltitudine di persone in quanto vi sono presenti vari esercizi commerciali, la questione igienico sanitaria d’altronde dovrebbe essere alquanto elevata.

Alcuni giorni fa la presenza di un cinghiale, sceso dalla zona del Forte Ogliastri in cerca di cibo, ha fatto preoccupare i vari abitanti che usciti di casa hanno subito notato l’ungulato rovistare e dunque cibarsi di quello che si trovava in mezzo ai vari sacchetti dell’immondizia lasciati a bordo strada da più e più giorni. E’ davvero possibile che una via così trafficata sia caduta nel dimenticatoio per quanto riguarda la pulizia che dovrebbe essere abituale? I residenti del posto si dichiarano irritati e spazientiti da questo stato di abbandono nonché spaventati dalla possibilità di imbattersi in queste possibili presenze”.

